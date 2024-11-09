Заварухин — после победы над «Амуром»: фильм такой снимали — «В чём сила, брат?»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2).

— Хочется начать с таких слов, фильм такой снимали: «В чём сила, брат? В правде и поддержке». Спасибо ребятам, 21 блокированный бросок — это здорово. Знали, что «Амур» — раненый зверь, играет здорово в последнее время, хорошее движение у команды. Правильно сыграли, тяжёлая игра, моменты были хорошие, где-то реализовали их, вратарь нас держал в игре, вытащил нужные моменты, команда зарядилась от него.

— С чем связаны сложности при игре в меньшинстве? В прошлом году у вас была лучшая спецбригада в лиге.

— Сезон на сезон не приходится. Работаем над этими компонентами — большинством, меньшинством, это важно, выручает в нужный момент. Не скажу, что там были суперкомбинации, но если пропустили — неправильно сыграли. Можно за одно меньшинство раз 20 бросков допустить и не пропустить, а можно пропустить после двух-трёх бросков, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.