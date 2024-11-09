И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал 11-е поражение команды подряд

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:3), которое стало для хабаровского клуба 11-м подряд.

— Надо дорабатывать моменты до конца и не выключаться — как в атаке, так и в обороне. Команда соперника хорошая, мастеровитая — недоработал моментик секунду-две, вот нам и забили два гола.

— В третьем периоде перешли на игру в три звена...

— Это было уже после 10 сыгранных минут. Нужно было поддерживать темп, поэтому решили так. Некоторые ребята сегодня выпали, пришлось их придержать, чтобы держать темп и играть в атаке.

— Как оцените игру Кэма Ли?

— Чрезмерное желание, хотел помочь атаке, переиграл смену и нерационально сработал.

— Что с Игорем Бобковым?

— Микротравма, надеемся, он выздоровеет в ближайшее время, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.