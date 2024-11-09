И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал 11-е поражение команды подряд

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:3), которое стало для хабаровского клуба 11-м подряд.
— Надо дорабатывать моменты до конца и не выключаться — как в атаке, так и в обороне. Команда соперника хорошая, мастеровитая — недоработал моментик секунду-две, вот нам и забили два гола.
— В третьем периоде перешли на игру в три звена...
— Это было уже после 10 сыгранных минут. Нужно было поддерживать темп, поэтому решили так. Некоторые ребята сегодня выпали, пришлось их придержать, чтобы держать темп и играть в атаке.
— Как оцените игру Кэма Ли?
— Чрезмерное желание, хотел помочь атаке, переиграл смену и нерационально сработал.
— Что с Игорем Бобковым?
— Микротравма, надеемся, он выздоровеет в ближайшее время, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 9 ноября 2024
-
14:00
-
13:45
-
13:29
-
13:24
-
13:16
-
13:00
-
12:46
-
12:23
-
12:16
-
12:00
-
11:45
-
11:27
-
11:10
-
10:52
-
10:35
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:18
-
09:13
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:39
-
08:37
-
08:32
-
08:02
-
07:56
-
07:41
-
07:23
-
07:05
-
06:52