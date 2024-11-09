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И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал 11-е поражение команды подряд

И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал 11-е поражение команды подряд
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:3), которое стало для хабаровского клуба 11-м подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:40 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Блэкер, Хрипунов) – 06:02 (5x5)     1:1 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 19:47 (5x4)     1:2 Обидин (Блэкер) – 35:12 (5x5)     1:3 Хрипунов (Осипов, Галкин) – 47:41 (4x5)     2:3 Грачёв (Барулин, Бродхёрст) – 54:52 (5x4)    

— Надо дорабатывать моменты до конца и не выключаться — как в атаке, так и в обороне. Команда соперника хорошая, мастеровитая — недоработал моментик секунду-две, вот нам и забили два гола.

— В третьем периоде перешли на игру в три звена...
— Это было уже после 10 сыгранных минут. Нужно было поддерживать темп, поэтому решили так. Некоторые ребята сегодня выпали, пришлось их придержать, чтобы держать темп и играть в атаке.

— Как оцените игру Кэма Ли?
— Чрезмерное желание, хотел помочь атаке, переиграл смену и нерационально сработал.

— Что с Игорем Бобковым?
— Микротравма, надеемся, он выздоровеет в ближайшее время, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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