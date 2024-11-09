Леонид Тамбиев отметил очень уверенную игру «Адмирала» в победной встрече с «Трактором»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Трактором» (4:3 ОТ).
«Один из самых ярких матчей для зрителей, для болельщиков. С интересным сценарием игры. Мне понравилось, что мы сравняли счёт, победили в овертайме, но ещё больше понравилось, как команда отреагировала, когда мы проигрывали 2:3. Никто не психовал, никто не нервничал, на лавке была хорошая рабочая атмосфера. Уверенность была у команды, не паникуя, сравняли счёт и дожали в овертайме. Сила и дух команды. Не сложили руки, не сдались, играли до конца. Было видно, что мы сравняем, не проиграем в основное время. Отмечу шикарную поддержку болельщиков на арене. Это однозначно был шестой игрок, помощь ребятам. Очень интересный матч, яркий в исполнении обеих команд», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
- 9 ноября 2024
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