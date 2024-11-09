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Леонид Тамбиев отметил очень уверенную игру «Адмирала» в победной встрече с «Трактором»

Леонид Тамбиев отметил очень уверенную игру «Адмирала» в победной встрече с «Трактором»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Трактором» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников (Завгородний) – 15:25 (5x4)     1:1 Ткачёв (Кэмпфер) – 25:31 (5x5)     2:1 Петухов (Ручкин) – 44:21 (5x5)     2:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Светлаков) – 51:14 (5x5)     2:3 Телегин (Шаров) – 54:55 (5x5)     3:3 Родевальд (Завгородний, Фьоре) – 55:26 (5x5)     4:3 Родевальд (Шулак, Сошников) – 61:22 (4x3)    

«Один из самых ярких матчей для зрителей, для болельщиков. С интересным сценарием игры. Мне понравилось, что мы сравняли счёт, победили в овертайме, но ещё больше понравилось, как команда отреагировала, когда мы проигрывали 2:3. Никто не психовал, никто не нервничал, на лавке была хорошая рабочая атмосфера. Уверенность была у команды, не паникуя, сравняли счёт и дожали в овертайме. Сила и дух команды. Не сложили руки, не сдались, играли до конца. Было видно, что мы сравняем, не проиграем в основное время. Отмечу шикарную поддержку болельщиков на арене. Это однозначно был шестой игрок, помощь ребятам. Очень интересный матч, яркий в исполнении обеих команд», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

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