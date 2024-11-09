Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин рассказал про взаимоотношения с Сидни Кросби

Александр Овечкин рассказал про взаимоотношения с Сидни Кросби
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал про взаимоотношения с лидером «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Когда я только пришёл в лигу, то мало что знал о нём. Я был больше сосредоточен на своей игре. Однако в последние несколько лет на Матчах звёзд, Олимпийских играх у нас было время поговорить, встретиться и провести время с Кросби.

У нас отличные отношения, несмотря на то что мы пережили, и это приятно. Я уважаю его как человека и как игрока», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11     0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59     1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22     2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04     2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:28     2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37    
Материалы по теме
«Удивительно, как летит время». Овечкин — о соперничестве с Кросби в НХЛ
Материалы по теме
«Мы здесь об этом не говорим». Как в «Вашингтоне» относятся к погоне Овечкина за Гретцки?
«Мы здесь об этом не говорим». Как в «Вашингтоне» относятся к погоне Овечкина за Гретцки?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android