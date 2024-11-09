Александр Овечкин рассказал про взаимоотношения с Сидни Кросби

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал про взаимоотношения с лидером «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Когда я только пришёл в лигу, то мало что знал о нём. Я был больше сосредоточен на своей игре. Однако в последние несколько лет на Матчах звёзд, Олимпийских играх у нас было время поговорить, встретиться и провести время с Кросби.

У нас отличные отношения, несмотря на то что мы пережили, и это приятно. Я уважаю его как человека и как игрока», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.