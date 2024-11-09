«Амур» повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

«Амур» в матче с «Автомобилистом» потерпел 11-е поражение подряд, повторив клубный антирекорд, установленный в сезоне-2014/2015.

Последний раз хабаровский клуб побеждал в нынешнем сезоне 13 октября во встрече с «Ладой». «Амур» дома одержал сухую победу со счётом 2:0.

Напомним, в Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Автомобилист» располагается на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 23 матчах. «Амур» с 13 баллами в 25 встречах находится на последнем, 12-м месте Востока.