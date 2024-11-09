«Амур» повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ
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«Амур» в матче с «Автомобилистом» потерпел 11-е поражение подряд, повторив клубный антирекорд, установленный в сезоне-2014/2015.
Последний раз хабаровский клуб побеждал в нынешнем сезоне 13 октября во встрече с «Ладой». «Амур» дома одержал сухую победу со счётом 2:0.
Напомним, в Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Блэкер, Хрипунов) – 06:02 (5x5) 1:1 Гальченюк (Барулин, Бродхёрст) – 19:47 (5x4) 1:2 Обидин (Блэкер) – 35:12 (5x5) 1:3 Хрипунов (Осипов, Галкин) – 47:41 (4x5) 2:3 Грачёв (Барулин, Бродхёрст) – 54:52 (5x4)
«Автомобилист» располагается на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 23 матчах. «Амур» с 13 баллами в 25 встречах находится на последнем, 12-м месте Востока.
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