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«Амур» повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

«Амур» повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ
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«Амур» в матче с «Автомобилистом» потерпел 11-е поражение подряд, повторив клубный антирекорд, установленный в сезоне-2014/2015.

Последний раз хабаровский клуб побеждал в нынешнем сезоне 13 октября во встрече с «Ладой». «Амур» дома одержал сухую победу со счётом 2:0.

Напомним, в Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Блэкер, Хрипунов) – 06:02 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Бродхёрст) – 19:47 (5x4)     1:2 Обидин (Блэкер) – 35:12 (5x5)     1:3 Хрипунов (Осипов, Галкин) – 47:41 (4x5)     2:3 Грачёв (Барулин, Бродхёрст) – 54:52 (5x4)    

«Автомобилист» располагается на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 23 матчах. «Амур» с 13 баллами в 25 встречах находится на последнем, 12-м месте Востока.

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