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Брызгалов отреагировал на слухи о самовольном отъезде перед игрой «Финикса» в 2011 году

Брызгалов отреагировал на слухи о самовольном отъезде перед игрой «Финикса» в 2011 году
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Российский экс-голкипер клубов НХЛ Илья Брызгалов отреагировал на слухи о самовольном отъезде перед гостевой игрой «Финикс Койотс» в 2011 году. Напомним, в СМИ появлялась информация, что вратарь ночью покинул расположение клуба без разрешения.

«Все неправильно поняли. Это произошло перед игрой с «Колорадо Эвеланш». Мы только что приземлились в Денвере, когда позвонила моя жена и сказала, что у нашей дочери подозревают аппендицит и её везут в больницу. Поэтому я немедленно вылетел домой. Помню, это был день финала молодёжного чемпионата мира 2011 года, когда Россия победила в Баффало. К счастью, с моей дочерью всё было в порядке», — приводит слова Брызгалова RG.

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