Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов – о Ничушкине: у всех есть спасательный круг — Россия

Крикунов – о Ничушкине: у всех есть спасательный круг — Россия
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов не исключил вероятность возвращения нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в Россию, если у него не получиться закрепиться в НХЛ после прохождения Программы помощи игрокам.

«Не знаю, они все возвращаются сюда. Куда им ехать-то ещё? Россиян сейчас особо не жалуют нигде, да и нигде не платят, как в КХЛ. Поэтому, если там не получится, может приехать сюда. У них у всех есть спасательный круг, могут приехать в Россию», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, Ничушкин находится на третьем этапе Программы помощи игрокам НХЛ. Он был на полгода отстранён от игры без сохранения заработной платы. В конце октября стало известно, что россиянин вернулся в Денвер и занимается один, а в ноябре приступил к тренировкам вместе с командой.

Материалы по теме
Главный тренер «Колорадо» отреагировал на возвращение Ничушкина к тренировкам с командой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android