Крикунов – о Ничушкине: у всех есть спасательный круг — Россия

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов не исключил вероятность возвращения нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в Россию, если у него не получиться закрепиться в НХЛ после прохождения Программы помощи игрокам.

«Не знаю, они все возвращаются сюда. Куда им ехать-то ещё? Россиян сейчас особо не жалуют нигде, да и нигде не платят, как в КХЛ. Поэтому, если там не получится, может приехать сюда. У них у всех есть спасательный круг, могут приехать в Россию», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, Ничушкин находится на третьем этапе Программы помощи игрокам НХЛ. Он был на полгода отстранён от игры без сохранения заработной платы. В конце октября стало известно, что россиянин вернулся в Денвер и занимается один, а в ноябре приступил к тренировкам вместе с командой.