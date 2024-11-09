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Сибирь — Металлург, результат матча 9 ноября 2024, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

«Металлург» одержал третью победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Башкиров (Осипович, Минулин) – 09:22 (5x5)     0:2 Уилсон (Зернов, Силантьев) – 20:11 (5x5)     0:3 Джонсон (Башкиров, Маклюков) – 33:20 (5x5)     1:3 Морозов (Пьянов, Карпов) – 36:01 (4x5)     1:4 Зернов (Пресс, Козлов) – 59:33 (en)    

На 10-й минуте первого периода Данил Башкиров с передач Бориса Осиповича и Артёма Минулина открыл счёт во встрече.

На 11-й секунде второго периода Скотт Уилсон с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество «Металлурга». На 14-й минуте периода Люк Джонсон с передач Данила Башкирова и Алексея Маклюкова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Илья Морозов с передач Валентина Пьянова и Максима Карпова размочил счёт в матче.

В конце встречи Денис Зернов установил окончательный счёт в игре.

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