«Металлург» одержал третью победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Башкиров (Осипович, Минулин) – 09:22 (5x5) 0:2 Уилсон (Зернов, Силантьев) – 20:11 (5x5) 0:3 Джонсон (Башкиров, Маклюков) – 33:20 (5x5) 1:3 Морозов (Пьянов, Карпов) – 36:01 (4x5) 1:4 Зернов (Пресс, Козлов) – 59:33 (en)
На 10-й минуте первого периода Данил Башкиров с передач Бориса Осиповича и Артёма Минулина открыл счёт во встрече.
На 11-й секунде второго периода Скотт Уилсон с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество «Металлурга». На 14-й минуте периода Люк Джонсон с передач Данила Башкирова и Алексея Маклюкова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Илья Морозов с передач Валентина Пьянова и Максима Карпова размочил счёт в матче.
В конце встречи Денис Зернов установил окончательный счёт в игре.
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