«Металлург» одержал третью победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте первого периода Данил Башкиров с передач Бориса Осиповича и Артёма Минулина открыл счёт во встрече.

На 11-й секунде второго периода Скотт Уилсон с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество «Металлурга». На 14-й минуте периода Люк Джонсон с передач Данила Башкирова и Алексея Маклюкова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Илья Морозов с передач Валентина Пьянова и Максима Карпова размочил счёт в матче.

В конце встречи Денис Зернов установил окончательный счёт в игре.