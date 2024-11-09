«Мы преодолеем это». Форвард «Амура» Гальченюк — об антирекорде клуба в КХЛ
Поделиться
Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк высказался об антирекордной серии дальневосточного клуба в КХЛ, которая насчитывает уже 11 поражений. Сегодня хабаровчане уступили дома «Автомобилисту» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Блэкер, Хрипунов) – 06:02 (5x5) 1:1 Гальченюк (Барулин, Бродхёрст) – 19:47 (5x4) 1:2 Обидин (Блэкер) – 35:12 (5x5) 1:3 Хрипунов (Осипов, Галкин) – 47:41 (4x5) 2:3 Грачёв (Барулин, Бродхёрст) – 54:52 (5x4)
«Последние пару встреч хорошую игру показываем, создаём много моментов, надо добавить в реализации, продолжаем верить друг в друга и преодолеем это всё. Нам никому не нравится положение и ситуация, в которой мы сейчас находимся, и мы до последнего верим, работаем и приложим все силы, чтобы подарить болельщикам победу в следующем матче», — сказал Гальченюк в интервью пресс-службе «Амура».
Хабаровчане набрали 13 очков после 25 игр и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. Ранее клуб расстался с главным тренером Андреем Мартемьяновым.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2024
-
16:48
-
16:41
-
16:26
-
16:10
-
15:45
-
15:26
-
15:10
-
14:47
-
14:32
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:29
-
13:24
-
13:16
-
13:00
-
12:46
-
12:23
-
12:16
-
12:00
-
11:45
-
11:27
-
11:10
-
10:52
-
10:35
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:18
-
09:13
-
09:10
-
09:00