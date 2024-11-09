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«Мы преодолеем это». Форвард «Амура» Гальченюк — об антирекорде клуба в КХЛ

«Мы преодолеем это». Форвард «Амура» Гальченюк — об антирекорде клуба в КХЛ
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Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк высказался об антирекордной серии дальневосточного клуба в КХЛ, которая насчитывает уже 11 поражений. Сегодня хабаровчане уступили дома «Автомобилисту» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Блэкер, Хрипунов) – 06:02 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Бродхёрст) – 19:47 (5x4)     1:2 Обидин (Блэкер) – 35:12 (5x5)     1:3 Хрипунов (Осипов, Галкин) – 47:41 (4x5)     2:3 Грачёв (Барулин, Бродхёрст) – 54:52 (5x4)    

«Последние пару встреч хорошую игру показываем, создаём много моментов, надо добавить в реализации, продолжаем верить друг в друга и преодолеем это всё. Нам никому не нравится положение и ситуация, в которой мы сейчас находимся, и мы до последнего верим, работаем и приложим все силы, чтобы подарить болельщикам победу в следующем матче», — сказал Гальченюк в интервью пресс-службе «Амура».

Хабаровчане набрали 13 очков после 25 игр и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. Ранее клуб расстался с главным тренером Андреем Мартемьяновым.

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