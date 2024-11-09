«Мы преодолеем это». Форвард «Амура» Гальченюк — об антирекорде клуба в КХЛ

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк высказался об антирекордной серии дальневосточного клуба в КХЛ, которая насчитывает уже 11 поражений. Сегодня хабаровчане уступили дома «Автомобилисту» (2:3).

«Последние пару встреч хорошую игру показываем, создаём много моментов, надо добавить в реализации, продолжаем верить друг в друга и преодолеем это всё. Нам никому не нравится положение и ситуация, в которой мы сейчас находимся, и мы до последнего верим, работаем и приложим все силы, чтобы подарить болельщикам победу в следующем матче», — сказал Гальченюк в интервью пресс-службе «Амура».

Хабаровчане набрали 13 очков после 25 игр и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. Ранее клуб расстался с главным тренером Андреем Мартемьяновым.