Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Торпедо» примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча во дворце спорта «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Торпедо»:

Фото: ХК «Торпедо»

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Матч «Торпедо» – «Салават Юлаев» 9 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

На данный момент нижегородцы занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков после 24 игр. Команда из столицы Башкортостана занимает шестую строчку на Востоке с 27 очками после 21 матча.

В нынешнем сезоне эти соперники уже провели одну встречу, которая состоялась 24 октября в Уфе. В той игре победу праздновал «Салават Юлаев» со счётом 5:4.

Материалы по теме
Драфт в КХЛ должен возродиться. Есть клубы, которым он очень поможет
Драфт в КХЛ должен возродиться. Есть клубы, которым он очень поможет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android