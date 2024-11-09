«Торпедо» — «Салават Юлаев»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

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Сегодня, 9 ноября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Торпедо» примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча во дворце спорта «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Торпедо»:

Фото: ХК «Торпедо»

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: ХК «Салават Юлаев»

На данный момент нижегородцы занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков после 24 игр. Команда из столицы Башкортостана занимает шестую строчку на Востоке с 27 очками после 21 матча.

В нынешнем сезоне эти соперники уже провели одну встречу, которая состоялась 24 октября в Уфе. В той игре победу праздновал «Салават Юлаев» со счётом 5:4.