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Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
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«Локомотив» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Локомотив» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
Аудио-версия:
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Сегодня, 9 ноября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» примет казанский «Ак Барс». Встреча во дворце спорта «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Локомотива»:

Фото: ХК «Локомотив»

Состав «Ак Барса»:

Фото: ХК «Ак Барс»

Матч «Локомотив» — «Ак Барс» 9 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

На данный момент ярославцы являются лучшей командой КХЛ, набрав 44 очка после 25 матчей. «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 29 очками после 21 игры.

В нынешнем сезоне команды уже успели провести одну очную встречу, которая состоялась 1 ноября в Казани. В той игре победу по буллитам (3:2 Б) праздновала команда Игоря Никитина.

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