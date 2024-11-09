Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Немножко паника была потом». Разин — о единственной пропущенной шайбе в матче с «Сибирью»

«Немножко паника была потом». Разин — о единственной пропущенной шайбе в матче с «Сибирью»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги победного для его команды матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1), который прошёл сегодня, 9 ноября, в Новосибирске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Башкиров (Осипович, Минулин) – 09:22 (5x5)     0:2 Уилсон (Зернов, Силантьев) – 20:11 (5x5)     0:3 Джонсон (Башкиров, Маклюков) – 33:20 (5x5)     1:3 Морозов (Пьянов, Карпов) – 36:01 (4x5)     1:4 Зернов (Пресс, Козлов) – 59:33 (en)    

«Сегодня хочется сказать спасибо ребятам, потому что тяжёлый перелёт. Здесь хорошая поддержка, «Сибирь» бежит. Тем более, прошлый тур мы играли, а они нет. Ребята молодцы, сыграли дисциплинированно, ровненько. Единственное, гол ненужный в большинстве пропустили в конце второго периода, немножко паника была потом, скажем так. Третий период уверенно провели, нас с победой», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

После 26 матчей «сталевары» имеют 27 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«КХЛ точно сильнее НХЛ? Мои слова вырвали из контекста». Интервью со звездой «Металлурга»
Эксклюзив
«КХЛ точно сильнее НХЛ? Мои слова вырвали из контекста». Интервью со звездой «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android