«Немножко паника была потом». Разин — о единственной пропущенной шайбе в матче с «Сибирью»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги победного для его команды матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1), который прошёл сегодня, 9 ноября, в Новосибирске.

«Сегодня хочется сказать спасибо ребятам, потому что тяжёлый перелёт. Здесь хорошая поддержка, «Сибирь» бежит. Тем более, прошлый тур мы играли, а они нет. Ребята молодцы, сыграли дисциплинированно, ровненько. Единственное, гол ненужный в большинстве пропустили в конце второго периода, немножко паника была потом, скажем так. Третий период уверенно провели, нас с победой», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

После 26 матчей «сталевары» имеют 27 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.