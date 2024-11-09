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«Я вообще в шоке». Разин — про слухи об обмене легионера «Металлурга»

«Я вообще в шоке». Разин — про слухи об обмене легионера «Металлурга»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после победы своей команды над «Сибирью» (4:1) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал слухи о том, что клубы провели переговоры по возможному обмену легионерами: Скотта Уилсона на Энди Андреоффа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Башкиров (Осипович, Минулин) – 09:22 (5x5)     0:2 Уилсон (Зернов, Силантьев) – 20:11 (5x5)     0:3 Джонсон (Башкиров, Маклюков) – 33:20 (5x5)     1:3 Морозов (Пьянов, Карпов) – 36:01 (4x5)     1:4 Зернов (Пресс, Козлов) – 59:33 (en)    

Был слух, что клубы контактировали на предмет обмена легионерами: Уилсон на Андреоффа, нуждаетесь ли вы в усилении центральной линии?
— Я поражаюсь, как иногда слухи появляются. Про Шугаева, например. Мы поговорили в тренерской, что это хороший вратарь, и всё. У нас есть свои. После выходит информация, что мы берём Шугаева, хотя никаких переговоров, закидывания удочек не было.

Сейчас по Андреоффу. Был разговор, что «Сибирь» приехала к нам, в тренерскую зашёл один из наставников и сказал, что «Сибирь» недовольна Андреоффом. Ну недовольны и недовольны. Может, как-нибудь мы бы взяли, но нам Уилсона менять, что ли? Об этом не было и речи.

— Получается, из тренерской уходит информация?
— Вот и я думаю на детекторе лжи проверять (смеётся). Серьёзно, я вообще в шоке, какие слухи муссируются. Может, кто-то что-то ляпнул, додумал. Но близко этого ничего не было. Уилсон вторую игру подряд выходил в первой тройке, он нормально набирает очки. У него есть небольшие проблемы со здоровьем, но он нас полностью устраивает. Конкретных предложений не было по нему, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

После 26 матчей «сталевары» заработали 27 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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