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Главный тренер «Сибири» — после поражения от «Металлурга»: пропустили два лёгких гола

Главный тренер «Сибири» — после поражения от «Металлурга»: пропустили два лёгких гола
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Башкиров (Осипович, Минулин) – 09:22 (5x5)     0:2 Уилсон (Зернов, Силантьев) – 20:11 (5x5)     0:3 Джонсон (Башкиров, Маклюков) – 33:20 (5x5)     1:3 Морозов (Пьянов, Карпов) – 36:01 (4x5)     1:4 Зернов (Пресс, Козлов) – 59:33 (en)    

«Нельзя так начинать период. Пропустили два лёгких гола, хотя лёгких не бывает, но недоработали в тех моментах. Хороший третий период, заставили соперника ошибаться, здорово сыграл вратарь. Перебросали соперника, что ранее у нас не получалось. Не хватило реализации и хладнокровия нашей команде, где-то вратарь хорошо проявил себя, где-то на себя соперник брал. Хороший момент у Кары был», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, «Металлург» — действующий чемпион КХЛ.

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