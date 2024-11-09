Главный тренер «Сибири» — после поражения от «Металлурга»: пропустили два лёгких гола

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нельзя так начинать период. Пропустили два лёгких гола, хотя лёгких не бывает, но недоработали в тех моментах. Хороший третий период, заставили соперника ошибаться, здорово сыграл вратарь. Перебросали соперника, что ранее у нас не получалось. Не хватило реализации и хладнокровия нашей команде, где-то вратарь хорошо проявил себя, где-то на себя соперник брал. Хороший момент у Кары был», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, «Металлург» — действующий чемпион КХЛ.