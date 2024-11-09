Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шайба ходила где-то рядом, по ленточке». Форвард «Сибири» — о поражении от «Металлурга»

«Шайба ходила где-то рядом, по ленточке». Форвард «Сибири» — о поражении от «Металлурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Владислав Кара назвал причины поражения от «Металлурга» со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Башкиров (Осипович, Минулин) – 09:22 (5x5)     0:2 Уилсон (Зернов, Силантьев) – 20:11 (5x5)     0:3 Джонсон (Башкиров, Маклюков) – 33:20 (5x5)     1:3 Морозов (Пьянов, Карпов) – 36:01 (4x5)     1:4 Зернов (Пресс, Козлов) – 59:33 (en)    

— Выбивают ли из тонуса четырёхдневные паузы, которые идут подряд?
— Да, наверное, влияет. Тонус игровой теряется. А так должны выходить и выигрывать, по-другому никак. Четыре дня, два дня — без разницы.
— Сегодня был праздник на арене, клуб праздновал день рождения. Не было такого, что в начале перегорели?
— Не было. Конечно, хотелось выиграть, порадовать город, но шайба ходила где-то рядом, по ленточке. Не зашла.

— Сценарий матча был похож на предыдущую встречу с «Металлургом», которая была неделю назад. Так ли это?
— Да, всё так. Где-то на своих ошибках пропускаем, а потом пытаемся исправить. Надо с начала матча играть так, как в третьем периоде. Думаю, нормально всё будет.

— Не кажется ли вам, что команда играет фрагментами, много перепадов?
— Думаю, что нет. У нас удалений много. Начинаем неплохо, потом удаление. Инициативу отдаём, а забрать её уже тяжело, — сказал Кара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Козлов — после победы над «Сибирью»: было тяжело, в игре со СКА было отдано много эмоций
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android