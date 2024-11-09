«Шайба ходила где-то рядом, по ленточке». Форвард «Сибири» — о поражении от «Металлурга»

Нападающий «Сибири» Владислав Кара назвал причины поражения от «Металлурга» со счётом 1:4.

— Выбивают ли из тонуса четырёхдневные паузы, которые идут подряд?

— Да, наверное, влияет. Тонус игровой теряется. А так должны выходить и выигрывать, по-другому никак. Четыре дня, два дня — без разницы.

— Сегодня был праздник на арене, клуб праздновал день рождения. Не было такого, что в начале перегорели?

— Не было. Конечно, хотелось выиграть, порадовать город, но шайба ходила где-то рядом, по ленточке. Не зашла.



— Сценарий матча был похож на предыдущую встречу с «Металлургом», которая была неделю назад. Так ли это?

— Да, всё так. Где-то на своих ошибках пропускаем, а потом пытаемся исправить. Надо с начала матча играть так, как в третьем периоде. Думаю, нормально всё будет.



— Не кажется ли вам, что команда играет фрагментами, много перепадов?

— Думаю, что нет. У нас удалений много. Начинаем неплохо, потом удаление. Инициативу отдаём, а забрать её уже тяжело, — сказал Кара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.