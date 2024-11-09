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«Эдмонтон» — худшая команда по игре в меньшинстве в сезоне-2024/2025 в НХЛ

«Эдмонтон» — худшая команда по игре в меньшинстве в сезоне-2024/2025 в НХЛ
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Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» на данный момент является худшей командой в сезоне-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю игры в меньшинстве — 59,5%. Об этом сообщает Sportsnet Stats.

Всего в истории лиги было четыре случая, когда у клубов по этому показателю было меньше 60%:

— у «Миннесоты» в 1977 году — 59,0%;
— у «Нью-Джерси Дэвилз» в 2020 году — 59,1%;
— у «Ванкувера» в 1983 году — 59,6%.

На данный момент финалист плей-офф НХЛ прошлого сезона находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и не попадает в зону плей-офф. В 14 матчах у «Эдмонтона» набрано 13 очков.

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