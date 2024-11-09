Нападающему «Торпедо» до крови разбили лицо во время матча с «Салаватом»

Нападающему нижегородского «Торпедо» Никите Артамонову соперник попал клюшкой по лицу во время матча с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

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Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян, пытаясь совершить бросок, попал клюшкой Артамонову по лицу. После просмотра судьи признали эпизод фазой броска и не удалили Яна. Нападающий нижегородцев самостоятельно покинул лёд и отправился в раздевалку.

Отметим, 18-летний Артамонов проводит в составе нижегородской команды третий сезон. В текущем сезоне он заработал 20 очков в 24 матчах.