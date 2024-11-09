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Нападающему «Торпедо» до крови разбили лицо во время матча с «Салаватом»

Нападающему «Торпедо» до крови разбили лицо во время матча с «Салаватом»
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Нападающему нижегородского «Торпедо» Никите Артамонову соперник попал клюшкой по лицу во время матча с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Перерыв
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Линч (Воронин) – 24:07 (5x5)     2:0 Артамонов (Томпсон) – 28:15 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян, пытаясь совершить бросок, попал клюшкой Артамонову по лицу. После просмотра судьи признали эпизод фазой броска и не удалили Яна. Нападающий нижегородцев самостоятельно покинул лёд и отправился в раздевалку.

Отметим, 18-летний Артамонов проводит в составе нижегородской команды третий сезон. В текущем сезоне он заработал 20 очков в 24 матчах.

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