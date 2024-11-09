«Ак Барсу» не удалось нанести броски в створ ворот во втором периоде игры с «Локомотивом»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» не смог во втором периоде сделать ни одного броска по воротам в матче с «Локомотивом». В эти минуты встреча проходит на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Счёт в игре на момент написания новости равный — 1:1.

Ранее единственную шайбу в ворота ярославцев среди казанцев забросил Егор Коршков, открывший счёт на пятой минуте встречи. Артур Каюмов забил ответный гол в ворота «Ак Барса» во втором периоде.

В случае победы в этом матче у «Локомотива» будет 10-й подряд выигранный матч. Команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У них 44 очка в 25 матчах.