«Ак Барсу» не удалось нанести броски в створ ворот во втором периоде игры с «Локомотивом»
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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» не смог во втором периоде сделать ни одного броска по воротам в матче с «Локомотивом». В эти минуты встреча проходит на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Счёт в игре на момент написания новости равный — 1:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Коршков (Юдин) – 04:51 (5x5) 1:1 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 27:42 (5x5) 2:1 Полунин (Кирьянов) – 57:54 (5x5)
Ранее единственную шайбу в ворота ярославцев среди казанцев забросил Егор Коршков, открывший счёт на пятой минуте встречи. Артур Каюмов забил ответный гол в ворота «Ак Барса» во втором периоде.
В случае победы в этом матче у «Локомотива» будет 10-й подряд выигранный матч. Команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У них 44 очка в 25 матчах.
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