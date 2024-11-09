«Локомотив» одержал 10-ю подряд победу в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

В составе «Ак Барса» заброшенной шайбой отметился Егор Коршков. За «Локомотив» забили Артур Каюмов и Александр Полунин.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 22 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 26 игр.