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Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
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18:15 Мск
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Локомотив — Ак Барс, результат матча 9 ноября 2024, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» одержал 10-ю подряд победу в КХЛ, обыграв «Ак Барс»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Коршков (Юдин) – 04:51 (5x5)     1:1 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 27:42 (5x5)     2:1 Полунин (Кирьянов) – 57:54 (5x5)    

В составе «Ак Барса» заброшенной шайбой отметился Егор Коршков. За «Локомотив» забили Артур Каюмов и Александр Полунин.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 22 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 26 игр.

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