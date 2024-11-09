Дубль Венгрыжановского помог «Сочи» обыграть «Витязь» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Витязь» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Сочи» одержал победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

В составе «Витязя» заброшенной шайбой отметился Иван Савчик. За «Сочи» забили Роман Манухов и Денис Венгрыжановский, оформивший дубль.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Сочи» располагается там же на 10-й строчке, заработав 20 очков после 23 игр.

Для «Витязя» это второе поражение подряд.