Дубль Венгрыжановского помог «Сочи» обыграть «Витязь» в матче КХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Витязь» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Сочи» одержал победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Савчик (Дарьин, Галузин) – 08:52 (5x5) 1:1 Манухов (Корягин, Тянулин) – 30:45 (5x5) 1:2 Венгрыжановский (Грэм, Федотов) – 38:19 (5x5) 1:3 Венгрыжановский (Федотов, Грэм) – 52:44 (5x4)
В составе «Витязя» заброшенной шайбой отметился Иван Савчик. За «Сочи» забили Роман Манухов и Денис Венгрыжановский, оформивший дубль.
«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Сочи» располагается там же на 10-й строчке, заработав 20 очков после 23 игр.
Для «Витязя» это второе поражение подряд.
Комментарии
- 9 ноября 2024
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
18:43
-
18:23
-
17:42
-
17:27
-
17:11
-
17:02
-
16:48
-
16:41
-
16:26
-
16:10
-
15:45
-
15:26
-
15:10
-
14:47
-
14:32
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:29
-
13:24
-
13:16
-
13:00
-
12:46
-
12:23
-
12:16
-
12:00
-
11:45
-
11:27
-
11:10
-
10:52
-
10:35