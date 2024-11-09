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Витязь — Сочи, результат матча 9 ноября 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Венгрыжановского помог «Сочи» обыграть «Витязь» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Витязь» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Сочи» одержал победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Савчик (Дарьин, Галузин) – 08:52 (5x5)     1:1 Манухов (Корягин, Тянулин) – 30:45 (5x5)     1:2 Венгрыжановский (Грэм, Федотов) – 38:19 (5x5)     1:3 Венгрыжановский (Федотов, Грэм) – 52:44 (5x4)    

В составе «Витязя» заброшенной шайбой отметился Иван Савчик. За «Сочи» забили Роман Манухов и Денис Венгрыжановский, оформивший дубль.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Сочи» располагается там же на 10-й строчке, заработав 20 очков после 23 игр.

Для «Витязя» это второе поражение подряд.

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