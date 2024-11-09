Ассистентский дубль и гол Хмелевски помогли «Салавату» вырвать победу у «Торпедо»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Салават» одержал победу со счётом 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Линч (Воронин, Белевич) – 24:07 (5x5) 2:0 Артамонов (Томпсон, Фирстов) – 28:15 (5x5) 2:1 Хмелевски (Ремпал) – 41:22 (5x4) 2:2 Алалыкин (Хмелевски, Хафизуллин) – 54:26 (5x5) 2:3 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 60:19 (3x3)
В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Александр Хмелевски, Данил Алалыкин, Джош Ливо. За «Торпедо» забили Бобби Линч, Никита Артамонов.
«Салават» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 22 матча. «Торпедо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 27 очков после 25 игр.
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