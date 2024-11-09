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«Сейчас там происходит настоящий цирк». Плющев — о ситуации в «Авангарде»

«Сейчас там происходит настоящий цирк». Плющев — о ситуации в «Авангарде»
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Экс-тренер сборной России Владимир Плющев резко высказался о ситуации в «Авангарде». С начала сезона команда смогла одержать победу в матчах КХЛ лишь восемь раз.

«Ещё месяц назад я говорил, что «Авангард» будет в зоне плей-офф. Но сейчас там происходит настоящий цирк. Происходит какое-то шапито, чехарда. Сегодня ты валет, завтра ты туз. Было ясно, что Звягин не справится с командой и не даст тот результат, который ждут от команды. Не может тренер, который долгое время работал только с вратарями, возглавить всю команду и определять её технико-тактическую работу.

Курьянов был инициатором того, чтобы команду передали Звягину, а сейчас они вдвоём пытаются вытянуть команду из текущего положения. Это несерьёзно. Так что я не знаю, попадёт «Авангард» в плей-офф или нет. Если команда проигрывает дома «Ладе», своему основному сопернику по восьмёрке, то предположить можно все", — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

В текущем сезоне-2024/2025 омская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. За 22 матча омичи заработали 18 очков.

Следующая игра «Авангарда» состоится 11 ноября в «Адмирале».

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