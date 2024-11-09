Главный тренер «Торпедо» Ларионов хочет ввести систему штрафов за удаления в матчах

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об идее системы штрафов в команде за удаления. Сегодня, 9 ноября, «Торпедо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 2:3 в овертайме.

«Должны быть приняты меры в плане нарушения игровой дисциплины, удаления в конце игры, удаления в зоне соперника, потому что по-другому, к сожалению, в нашей стране быть не может, только если наказывать рублём. К этому мы, скорее всего, можем прийти», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, в матче с уфимской командой нижегородцы заработали 14 минут штрафного времени. За первые шесть минут матча игроки удалились трижды.