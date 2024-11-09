Главный тренер «Торпедо» Ларионов хочет ввести систему штрафов за удаления в матчах
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об идее системы штрафов в команде за удаления. Сегодня, 9 ноября, «Торпедо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 2:3 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Линч (Воронин, Белевич) – 24:07 (5x5) 2:0 Артамонов (Томпсон, Фирстов) – 28:15 (5x5) 2:1 Хмелевски (Ремпал) – 41:22 (5x4) 2:2 Алалыкин (Хмелевски, Хафизуллин) – 54:26 (5x5) 2:3 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 60:19 (3x3)
«Должны быть приняты меры в плане нарушения игровой дисциплины, удаления в конце игры, удаления в зоне соперника, потому что по-другому, к сожалению, в нашей стране быть не может, только если наказывать рублём. К этому мы, скорее всего, можем прийти», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, в матче с уфимской командой нижегородцы заработали 14 минут штрафного времени. За первые шесть минут матча игроки удалились трижды.
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