Финляндия всухую обыграла сборную Чехии в матче Кубка Карьяла

Завершился матч Кубка Карьяла, в нём встретились сборные Финляндии и Чехии. Они сыграли в «Ледовом дворце» в Хельсинки. Команда из Финляндии одержала сухую победу над чешскими соперниками со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

За команду Финляндии заброшенными шайбами отметились Харри Песонен, оформивший дубль, Тони Раяла и Артту Руотсалайнен.

Ранее финские хоккеисты обыграли сборную Швейцарии, а Чехия победила Швецию.

Евротурхоккей стартовал 7 ноября и продлится до 1 мая 2025 года, в нём участвуют хоккеисты из Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии. Сначала будет этап с матчами на Кубок Карьяла, позже начнутся Швейцарские игры.