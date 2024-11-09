Финляндия всухую обыграла сборную Чехии в матче Кубка Карьяла
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Завершился матч Кубка Карьяла, в нём встретились сборные Финляндии и Чехии. Они сыграли в «Ледовом дворце» в Хельсинки. Команда из Финляндии одержала сухую победу над чешскими соперниками со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
Еврохоккейтур . Кубок Карьяла
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 0
Чехия
1:0 Песонен – 04:52 2:0 Раяла – 19:36 3:0 Песонен (Раяла, Лехтонен) – 27:32 (pp) 4:0 Руотсалайнен (Аалтонен) – 45:29
За команду Финляндии заброшенными шайбами отметились Харри Песонен, оформивший дубль, Тони Раяла и Артту Руотсалайнен.
Ранее финские хоккеисты обыграли сборную Швейцарии, а Чехия победила Швецию.
Евротурхоккей стартовал 7 ноября и продлится до 1 мая 2025 года, в нём участвуют хоккеисты из Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии. Сначала будет этап с матчами на Кубок Карьяла, позже начнутся Швейцарские игры.
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