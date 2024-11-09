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Торпедо – Салават Юлаев. Прямая трансляция
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18:45 Мск
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«Скорости оказались не те, которых мы ожидали». Тренер «СЮ» Козлов — о матче с «Торпедо»

«Скорости оказались не те, которых мы ожидали». Тренер «СЮ» Козлов — о матче с «Торпедо»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Торпедо» в овертайме — 3:2. Уфимцы смогли отыграться со счёта 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Линч (Воронин, Белевич) – 24:07 (5x5)     2:0 Артамонов (Томпсон, Фирстов) – 28:15 (5x5)     2:1 Хмелевски (Ремпал) – 41:22 (5x4)     2:2 Алалыкин (Хмелевски, Хафизуллин) – 54:26 (5x5)     2:3 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 60:19 (3x3)    

«Это был наш третий матч выездной серии. Были долгие перелёты, в итоге скорости оказались не те, которых мы ожидали. Несмотря на это, считаю, что мы хорошо начали, заработав три удаления. Правда, не смогли их реализовать. Возможно, не совсем вошли в игру к этому моменту. Во втором периоде допустили несколько ошибок при входе в зону и выходе из неё. Соперник нас закрывал, но Александр Самонов держал команду в игре.

Ключевым было то, что в конце мы выстояли «3 на 5». Также важно, что в начале третьего периода забили и вернулись в матч. В третьем периоде и в овертайме проявили характер. Был настрой, заряженность на единоборства и движение. Ребята молодцы, нашли в себе силы. Ну и я рад, что Александр Самонов смог выиграть свой юбилейный, 200-й матч здесь, в Нижнем Новгороде. Здесь всегда тяжело выигрывать», — приводит слова Козлова пресс-служба нижегородского «Торпедо».

Напомним, уфимская команда в четырёх последних матчах одержала три победы. Нижегородцы в последних семи встречах выиграли только один раз.

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