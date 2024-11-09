«Пришлось применить сквернословие». Козлов — о том, как взбодрил игроков «СЮ»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второй период в матче с «Торпедо», в котором уфимцы вырвали победу у нижегородцев в овертайме (2:3).

— Согласитесь, что во втором периоде «Салават Юлаев» уступал «Торпедо» в движении, в «коньках». За счёт чего в третьем периоде смогли игру выровнять и какие коррективы внесли?

— Я чувствовал, что ребятам нужно немного сквернословия, чтобы они взбодрились. Его и пришлось применить. Это добавило эмоций, разозлило и зарядило ребят. Хотелось бы, чтобы это было с первого периода. Но опять же, это третий матч, и очень много эмоции было отдано в предыдущих, — приводит слова Козлова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, «Салават Юлаев» уступал по ходу игры со счётом 0:2, но в итоге смог отыграться и победить.