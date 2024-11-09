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«Не испытываем каких-то иллюзий». Тренер «Локомотива» — о первом месте в таблице КХЛ

«Не испытываем каких-то иллюзий». Тренер «Локомотива» — о первом месте в таблице КХЛ
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о первом месте в турнирной таблице КХЛ. Сегодня, 9 ноября, «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (2:1), одержав 10-ю победу подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Коршков (Юдин) – 04:51 (5x5)     1:1 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 27:42 (5x5)     2:1 Полунин (Кирьянов) – 57:54 (5x5)    

— Сейчас «Локомотив» идёт по тому же графику, что и ваш ЦСКА в чемпионском сезоне. Можно ли сравнивать эти две команды?
— Это очень громкие слова для нашей команды, с тем ЦСКА сравнивать очень рано. Тогда в пятом звене ЦСКА были Толчинский, Карнаухов и Мамин. Не было потолка зарплат, мы спокойно давали отдохнуть лидерам, сейчас другая история. Но это тоже большой плюс для ребят: они ежедневно в этой мясорубке, по-мужицки проходят практический опыт. Не испытываем каких-то иллюзий, не смотрим, на каком мы месте. Для меня важно отношение ребят, вижу, как они горят, чем они жертвуют, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».

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