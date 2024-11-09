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Брызгалов отреагировал на финансовые запросы Игоря Шестёркина в «Рейнджерс»

Брызгалов отреагировал на финансовые запросы Игоря Шестёркина в «Рейнджерс»
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Российский голкипер Илья Брызгалов рассказал, как оценивает запросы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, стремящегося к зарплате более $ 12 млн в год.

«Иди и скажи «Пантерам», что им не нужно платить вратарю, чтобы победить. Всё окупается. Есть глупые люди, а есть умные. Василевский тоже получает $ 9,5 млн. Разве он не стоит этих денег? Потолок зарплат продолжает расти. Почему защитники и нападающие могут зарабатывать много, а вратари — нет? Хотя это самая ценная позиция. Так много зависит от вратаря. Макдэвид зарабатывает $ 16 млн, но у него нет Кубка, а у «Пантер» он есть. Я не говорю, что Макдэвид недостоин. Он фантастический игрок», — приводит слова Брызгалова RG.

Отметим, в случае, если Шестёркину удастся договориться с клубом на желаемую сумму, он станет самым высокооплачиваемым вратарём лиги.

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