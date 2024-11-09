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«Когда он впервые пришёл в НХЛ и сейчас — день и ночь». Брызгалов — о технике Бобровского

«Когда он впервые пришёл в НХЛ и сейчас — день и ночь». Брызгалов — о технике Бобровского
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Российский голкипер Илья Брызгалов сравнил технику игры Сергея Бобровского на ранних этапах в НХЛ и сейчас.

«Я больше не смотрю игры регулярного сезона, но я смотрел финал Кубка Стэнли. Я рад, что Бобровский наконец-то выиграл Кубок Стэнли. Он проделал большую работу! У него была невероятная карьера. Я написал ему в прошлом году, когда они проиграли «Вегас Голден Найтс». Я также поздравил его с победой в этом году.

В этом отношении он не изменился. Его техника эволюционировала. Когда он впервые пришёл в НХЛ и сейчас — это как день и ночь», — приводит слова Брызгалова RG.org.

Напомним, Брызгалов вместе с Бобровским играли в «Филадельфии», когда Сергей только начинал карьеру в НХЛ.

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