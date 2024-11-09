«Баффало» одолел «Калгари» в серии буллитов в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. «Сэйбрз» одержали победу со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

За «Калгари» забили Мэтт Коронато и Микаэль Баклунд. В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Закари Бенсон, Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка.

«Калгари» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 17 очков за 15 матчей. «Баффало» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 15 очков после 15 игр.