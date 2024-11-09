Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Калгари Флэймз, результат матча 9 ноября 2024, счет 3:2 Б, НХЛ 2024-2025

«Баффало» одолел «Калгари» в серии буллитов в матче НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. «Сэйбрз» одержали победу со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бенсон (Брайсон, Пауэр) – 01:11     2:0 Томпсон (Далин, Петерка) – 13:37 (pp)     2:1 Коронато (Уигар, Коулман) – 37:44     2:2 Баклунд (Юбердо, Кузьменко) – 55:42     3:2 Петерка – 65:00    

За «Калгари» забили Мэтт Коронато и Микаэль Баклунд. В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Закари Бенсон, Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка.

«Калгари» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 17 очков за 15 матчей. «Баффало» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 15 очков после 15 игр.

Материалы по теме
«Мы бросили его на растерзание». Защитник «Рейнджерс» — о Шестёркине в игре с «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android