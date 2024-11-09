«Баффало» одолел «Калгари» в серии буллитов в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. «Сэйбрз» одержали победу со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бенсон (Брайсон, Пауэр) – 01:11 2:0 Томпсон (Далин, Петерка) – 13:37 (pp) 2:1 Коронато (Уигар, Коулман) – 37:44 2:2 Баклунд (Юбердо, Кузьменко) – 55:42 3:2 Петерка – 65:00
За «Калгари» забили Мэтт Коронато и Микаэль Баклунд. В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Закари Бенсон, Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка.
«Калгари» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 17 очков за 15 матчей. «Баффало» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 15 очков после 15 игр.
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