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Гол и передача Наместникова помогли «Виннипегу» победить «Даллас», у Дадонова — «+1»

В ночь с 9 на 10 ноября в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Алекс Иафалло (1+1), Расмус Купари, Николай Элерс и российский нападающий Владислав Наместников (1+1).

У гостей единственную шайбу забросил Роопе Хинц. Российские игроки гостей Евгений Дадонов («+1») и Илья Любушкин («0») в этой встрече результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Даллас» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 12 ноября, а «Виннипег» встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 ноября.

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