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Виннипег Джетс — Даллас Старз, результат матча 10 ноября 2024, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ

Гол и передача Наместникова помогли «Виннипегу» победить «Даллас», у Дадонова — «+1»
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В ночь с 9 на 10 ноября в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Иафалло (Наместников, Перфетти) – 07:28 (pp)     2:0 Купари (Иафалло) – 10:21     3:0 Наместников (Перфетти, Пионк) – 23:34     4:0 Элерс (Шайфли, Виларди) – 27:14 (pp)     4:1 Хинц (Харли, Дадонов) – 58:38    

В составе победителей отличились Алекс Иафалло (1+1), Расмус Купари, Николай Элерс и российский нападающий Владислав Наместников (1+1).

У гостей единственную шайбу забросил Роопе Хинц. Российские игроки гостей Евгений Дадонов («+1») и Илья Любушкин («0») в этой встрече результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Даллас» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 12 ноября, а «Виннипег» встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 ноября.

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