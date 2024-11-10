Матвей Мичков пропустит второй матч подряд в НХЛ по решению тренера

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков пропустит второй матч подряд в НХЛ. Как сообщается на официальном сайте клуба, Мичков не сыграет в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» по решению тренера.

Ране Мичков пропустил матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б).

19-летний Мичков в 13 встречах НХЛ нынешнего сезона забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав 10 очков. Матвей уходил со льда без заброшенных шайб последние пять матчей чемпионата.

На данный момент «Филадельфия» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 11 очков.

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