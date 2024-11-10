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Панарин повторил достижения Овечкина и Макдэвида в НХЛ

Панарин повторил достижения Овечкина и Макдэвида в НХЛ
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В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2-й период
0 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Фокс, Панарин) – 13:13 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Таким образом, Панарин записал на свой счёт четыре календарных года подряд с не менее чем 90 очками и стал третьим действующим игроком по этому показателю. Ранее это удавалось Александру Овечкину (5 сезонов с 2006 по 2010) и Коннору Макдэвиду (4 сезона с 2021 по 2024).

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