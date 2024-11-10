Александр Овечкин забросил 862-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 862-й в карьере в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив девять голов и восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

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