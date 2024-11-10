Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 32 шайб

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин.

Этот гол стал для 39-летнего Овечкина 862-м за карьеру в матчах регулярных сезонов НХЛ. Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 32 шайб.

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