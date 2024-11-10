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«Вашингтон» отреагировал на девятый гол Овечкина в сезоне, забитый в матче с «Сент-Луисом»

«Вашингтон» отреагировал на девятый гол Овечкина в сезоне, забитый в матче с «Сент-Луисом»
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост по случаю гола известного российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче с «Сент-Луис Блюз».

Напомним, на момент написания новости идёт второй период встречи в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр». Счёт 3:1 в пользу гостей льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3-й период
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Врана) – 43:51    

«О, это была красота», — написала пресс-служба «столичных».

Позже в соцсетях вышел ещё один пост с видео гола Овечкина и подписью: «Абсолютная ракета. 862».

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 32 шайб.

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