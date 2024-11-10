«Вашингтон» отреагировал на девятый гол Овечкина в сезоне, забитый в матче с «Сент-Луисом»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост по случаю гола известного российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче с «Сент-Луис Блюз».

Напомним, на момент написания новости идёт второй период встречи в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр». Счёт 3:1 в пользу гостей льда.

«О, это была красота», — написала пресс-служба «столичных».

Позже в соцсетях вышел ещё один пост с видео гола Овечкина и подписью: «Абсолютная ракета. 862».

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 32 шайб.

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