Перунович забил «Вашингтону» и прервал 78-матчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол забил Скотт Перунович. Он прервал самую продолжительную безголевую серию в карьере в истории франшизы. Ранее он провёл 78 матчей в НХЛ, не забросив ни одной шайбы и сделав 23 результативные передачи.

Предыдущий рекорд принадлежал Тому Тилли, который не забивал 69 матчей и прервал серию в 1989 году.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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