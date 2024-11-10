Артемий Панарин забил 10-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала 10-й в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее в этой встрече он также отметился результативной передачей.

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Всего за карьеру в НХЛ Панарин провёл 685 матчей, в которых забил 275 голов и сделал 527 результативных передач.

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