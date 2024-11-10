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Артемий Панарин забил 10-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Артемий Панарин забил 10-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Фокс, Панарин) – 13:13 (pp)     0:2 Веси (Кэррик, Джонс) – 36:52     0:3 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 37:40    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала 10-й в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее в этой встрече он также отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…

Всего за карьеру в НХЛ Панарин провёл 685 матчей, в которых забил 275 голов и сделал 527 результативных передач.

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