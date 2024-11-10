Александр Овечкин забил 863-й гол в НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эти шайба стали 862-й и 863-й в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

Овечкина поздравили с первым голом в сезоне: