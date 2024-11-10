Александр Овечкин забил 863-й гол в НХЛ
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В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3-й период
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59 1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07 1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42 1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53 1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp) 1:5 Сандин (Сгарбосса, Врана) – 43:51
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эти шайба стали 862-й и 863-й в карьере в НХЛ.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».
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Овечкина поздравили с первым голом в сезоне:
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