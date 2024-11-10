Дубль Овечкина помог «Вашингтону» в гостях разгромить «Сент-Луис»

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Сегодня, 10 ноября, в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 8:1.

В составе победителей отличились Коннор Макмайкл (дубль), Джейкоб Чикран (1+2), Брэндон Дьюхейм, Расмус Сандин, Майкл Сгарбосса (1+1), а также дубль на счету российского форварда гостей Александра Овечкина. У Дилана Строума — три ассиста.

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Скотт Перунович. Российские игроки хозяев Павел Бучневич (1-(«-1») и Алексей Торопченко («-2») не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на домашнем льду с «Бостон Брюинз» 13 ноября, а «Вашингтон» встретится дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 14 ноября.

Главные рекорды Александра Овечкина: