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Сент-Луис Блюз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 10 ноября 2024, счёт 1:8, регулярный чемпионат НХЛ

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» в гостях разгромить «Сент-Луис»
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Сегодня, 10 ноября, в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Врана) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

В составе победителей отличились Коннор Макмайкл (дубль), Джейкоб Чикран (1+2), Брэндон Дьюхейм, Расмус Сандин, Майкл Сгарбосса (1+1), а также дубль на счету российского форварда гостей Александра Овечкина. У Дилана Строума — три ассиста.

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Скотт Перунович. Российские игроки хозяев Павел Бучневич (1-(«-1») и Алексей Торопченко («-2») не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на домашнем льду с «Бостон Брюинз» 13 ноября, а «Вашингтон» встретится дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 14 ноября.

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