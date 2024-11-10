Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» всухую обыграть «Детройт», У Тарасенко — «-2»

В ночь с 9 на 10 ноября в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена » завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей отличилсь Крис Крайдер, Джимми Веси, Райлли Смит, а также российский форвард Артемий Панарин (1+1). Голкипер гостей Игорь Шестёркин участия в матче не принимал.

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Детройт» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 14 ноября, а «Рейнджерс» встретятся на домашнем льду «Виннипег Джетс» 13 ноября.

Материалы по теме Видео Артемий Панарин забил 10-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: