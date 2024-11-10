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Детройт Ред Уингз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 10 ноября 2024, счёт 0:4, регулярный чемпионат НХЛ

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» всухую обыграть «Детройт», У Тарасенко — «-2»
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В ночь с 9 на 10 ноября в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена » завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Фокс, Панарин) – 13:13 (pp)     0:2 Веси (Кэррик, Джонс) – 36:52     0:3 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 37:40     0:4 Смит (Фокс) – 56:17    

В составе победителей отличилсь Крис Крайдер, Джимми Веси, Райлли Смит, а также российский форвард Артемий Панарин (1+1). Голкипер гостей Игорь Шестёркин участия в матче не принимал.

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Детройт» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 14 ноября, а «Рейнджерс» встретятся на домашнем льду «Виннипег Джетс» 13 ноября.

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