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Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»
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Сегодня, 10 ноября, в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 8:1. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Первой звездой стал российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой признан канадский голкипер «Кэпиталз» Логан Томпсон, совершивший 24 спасения. Третья звезда — ещё один представитель Канады в составе гостей — форвард Коннор Макмайкл, оформивший сегодня дубль.

Напомним, после этого матча Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы.

Главные рекорды Александра Овечкина

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