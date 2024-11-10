Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

Сегодня, 10 ноября, в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 8:1. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи.
Первой звездой стал российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся двумя заброшенными шайбами.
Второй звездой признан канадский голкипер «Кэпиталз» Логан Томпсон, совершивший 24 спасения. Третья звезда — ещё один представитель Канады в составе гостей — форвард Коннор Макмайкл, оформивший сегодня дубль.
Напомним, после этого матча Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы.
Главные рекорды Александра Овечкина
- 10 ноября 2024
-
06:20
-
06:02
-
05:51
-
05:50
-
05:46
-
05:36
-
05:09
-
05:04
-
04:55
-
04:37
-
04:35
-
04:22
-
04:18
-
03:57
-
02:03
-
01:39
- 9 ноября 2024
-
23:58
-
23:25
-
22:37
-
22:00
-
21:48
-
21:16
-
20:43
-
20:30
-
20:14
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
18:43
-
18:23
-
17:42
-
17:27
-
17:11
-
17:02
-
16:48