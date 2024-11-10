Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

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Сегодня, 10 ноября, в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 8:1. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи.

Первой звездой стал российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой признан канадский голкипер «Кэпиталз» Логан Томпсон, совершивший 24 спасения. Третья звезда — ещё один представитель Канады в составе гостей — форвард Коннор Макмайкл, оформивший сегодня дубль.

Напомним, после этого матча Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы.

Главные рекорды Александра Овечкина