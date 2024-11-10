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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 31 шайба до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 31 шайба до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 862-ю и 863-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях разгромить «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 31 шайбы.

Александр Овечкин Подробнее

Теперь на счету россиянина 10 голов и восемь результативных передач в 14 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1440 матчах, забив 863 гола и сделав 705 результативных передач при коэффициенте полезности «+53».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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