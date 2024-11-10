Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 31 шайба до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 862-ю и 863-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях разгромить «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 8:1.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 31 шайбы.

Теперь на счету россиянина 10 голов и восемь результативных передач в 14 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1440 матчах, забив 863 гола и сделав 705 результативных передач при коэффициенте полезности «+53».

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Главные рекорды Александра Овечкина: