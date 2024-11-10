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Овечкин стал ещё ближе к рекорду Яромира Ягра по победным шайбам в НХЛ

Овечкин стал ещё ближе к рекорду Яромира Ягра по победным шайбам в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз», который закончился победой столичной команды со счётом 8:1, забросил 131-ю победную шайбу за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и приблизился к рекорду Яромира Ягра.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Лидерство по количеству победных шайб принадлежит как раз чешскому хоккеисту. Ягр забросил 135 решающих шайб за свою карьеру в НХЛ.

Напомним, голы в матче с «Блюз» стали для россиянина 862-м и 853-м соответственно в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось 31 шайба. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на счету российского форварда 863 шайбы.

Главные рекорды Александра Овечкина

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