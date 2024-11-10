Овечкин стал ещё ближе к рекорду Яромира Ягра по победным шайбам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз», который закончился победой столичной команды со счётом 8:1, забросил 131-ю победную шайбу за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и приблизился к рекорду Яромира Ягра.

Лидерство по количеству победных шайб принадлежит как раз чешскому хоккеисту. Ягр забросил 135 решающих шайб за свою карьеру в НХЛ.

Напомним, голы в матче с «Блюз» стали для россиянина 862-м и 853-м соответственно в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось 31 шайба. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на счету российского форварда 863 шайбы.

Главные рекорды Александра Овечкина