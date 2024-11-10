Овечкин сократил отставание от Бурка до 11 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась победой гостей со счётом 8:1.
Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1568-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1440-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 11 очков.
Рекорд бомбардиров НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 2857 очками. На втором месте находится Яромир Ягр, чей актив составляет 1921 очко, а замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками. В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798). Среди действующих игроков больше очков, чем у Овечкина, только у капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который набрал 1612 очков.
Овечкин играет в волейбол на пляже:
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