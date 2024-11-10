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Овечкин сократил отставание от Бурка до 11 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин сократил отставание от Бурка до 11 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась победой гостей со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1568-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1440-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 11 очков.

Александр Овечкин Подробнее

Рекорд бомбардиров НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 2857 очками. На втором месте находится Яромир Ягр, чей актив составляет 1921 очко, а замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками. В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798). Среди действующих игроков больше очков, чем у Овечкина, только у капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который набрал 1612 очков.

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