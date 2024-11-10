«Виннипег» установил исторический рекорд старта сезона НХЛ всех времён

Сегодня, в ночь на 10 ноября, «Виннипег Джетс» одержал домашнюю победу над «Даллас Старз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для канадского коллектива шестой подряд и 14-й в 15 матчах со старта нынешнего сезона.

Таким образом, «Джетс» стали лучшей командой в истории сильнейшей лиги мира, которой удалось продемонстрировать такую статистику побед в первых 15 играх с начала регулярки. Ранее лучшим результатом было достижение «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2007/2008 — 13 побед и два поражения.

Единственной командой, которой к данному моменту удалось взять верх над «Виннипегом» в нынешнем сезоне, стал «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4).

Подопечные Скотта Арниела набрали 28 очков и лидируют в турнирной таблице Центрального дивизиона. В ближайшей игре «Виннипег» 13 ноября сыграет в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс».

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