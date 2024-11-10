Александр Овечкин вышел на второе место списка снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз», который закончился победой столичной команды со счётом 8:1, отметился двумя заброшенными шайбами.

Для российского форварда эти голы стали 9-м и 10-м в нынешнем сезоне соответственно. Он теперь находится на втором месте списка снайперов НХЛ. Помимо Овечкина также 10 голов ещё у ряда хоккеистов лиги. У лучших снайперов лиги на одну шайбу больше. По 11 голов в своём активе имеют: Никита Кучеров («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Также в активе Александра Овечкина 8 результативных передач в 14 матчах лиги. Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 31 шайбу.

Главные рекорды Александра Овечкина