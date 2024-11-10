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Александр Овечкин вышел на второе место списка снайперов сезона НХЛ

Александр Овечкин вышел на второе место списка снайперов сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз», который закончился победой столичной команды со счётом 8:1, отметился двумя заброшенными шайбами.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Для российского форварда эти голы стали 9-м и 10-м в нынешнем сезоне соответственно. Он теперь находится на втором месте списка снайперов НХЛ. Помимо Овечкина также 10 голов ещё у ряда хоккеистов лиги. У лучших снайперов лиги на одну шайбу больше. По 11 голов в своём активе имеют: Никита Кучеров («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Также в активе Александра Овечкина 8 результативных передач в 14 матчах лиги. Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 31 шайбу.

Главные рекорды Александра Овечкина

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