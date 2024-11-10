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29 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»

В ночь с 9 на 10 ноября в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Доусон Мерсер, Стефан Ноэсен и Джек Хьюз, отличившийся дублем. Вторая шайба американца была заброшена им в овертайме и стала для гостей победной в сегодняшней встрече.

У хозяев забивали Симон Хольмстрём, Деннис Холовски и Брок Нельсон. Максим Цыплаков записал в свой актив результативную передачу. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 29 спасений.

В следующем матче «Айлендерс» в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Нью-Джерси» дома примет «Сан-Хосе».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.