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29 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»

29 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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В ночь с 9 на 10 ноября в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Хольмстрём (Маклин) – 13:09     1:1 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 25:57 (pp)     2:1 Холовски (Хольмстрём, Энгвалль) – 50:30     3:1 Нельсон (Палмьери, Цыплаков) – 52:26     3:2 Мерсер (Коттер, Зигенталер) – 55:33     3:3 Ноэсен (Хьюз, Хэмилтон) – 59:10     3:4 Хьюз (Хэмилтон) – 62:35    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Доусон Мерсер, Стефан Ноэсен и Джек Хьюз, отличившийся дублем. Вторая шайба американца была заброшена им в овертайме и стала для гостей победной в сегодняшней встрече.

У хозяев забивали Симон Хольмстрём, Деннис Холовски и Брок Нельсон. Максим Цыплаков записал в свой актив результативную передачу. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 29 спасений.

В следующем матче «Айлендерс» в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Нью-Джерси» дома примет «Сан-Хосе».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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