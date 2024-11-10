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Лос-Анджелес Кингз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 10 ноября 2024, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ

Голы Проворова и Воронкова не помогли «Коламбусу» обыграть «Кингз», у Гаврикова — шайба
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В ночь с 9 на 10 ноября в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Дэнфорт) – 13:26     1:1 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 24:16     2:1 Фёгеле (Томас, Helenius) – 26:12     3:1 Мур (Дано) – 40:30 (sh)     3:2 Проворов (Дэнфорт, Фантилли) – 40:49 (pp)     4:2 Лаферрье (Эдмундсон, Фёгеле) – 47:05     5:2 Кларк (Копитар, Кемпе) – 59:29 (pp)    

В составе победителей голами отличились Уоррен Фёгеле (1+1), Тревор Мур, Брандт Кларк, Алекс Лаферрье и российский защитник Владислав Гавриков.

За гостей забивали только российские игроки — Иван Проворов и Дмитрий Воронков. Российские нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов результативными действиями не отметились, завершив встречу с показателем полезности «-2». Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Кингз» сыграют в гостях с «Калгари Флэймз» 12 ноября, а «Блю Джекетс» встретятся на на выезде с «Анахайм Дакс» 11 ноября.

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