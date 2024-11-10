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Голы Проворова и Воронкова не помогли «Коламбусу» обыграть «Кингз», у Гаврикова — шайба

В ночь с 9 на 10 ноября в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей голами отличились Уоррен Фёгеле (1+1), Тревор Мур, Брандт Кларк, Алекс Лаферрье и российский защитник Владислав Гавриков.

За гостей забивали только российские игроки — Иван Проворов и Дмитрий Воронков. Российские нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов результативными действиями не отметились, завершив встречу с показателем полезности «-2». Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Кингз» сыграют в гостях с «Калгари Флэймз» 12 ноября, а «Блю Джекетс» встретятся на на выезде с «Анахайм Дакс» 11 ноября.

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