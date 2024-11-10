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«Каролина» проиграла «Колорадо», прервав серию из 8 побед, у Маккиннона — 4 очка

В ночь с 9 на 10 ноября в американском Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей отличились Кейл Макар, Сэм Малински, Арттури Лехконен (1+1), Микко Рантанен (2+1), а также известный канадский форвард Натан Маккиннон (1+3). Российские игроки Николай Коваленко и Никита Прищепов голевыми действиями не отметились. На счету вратаря Александра Георгиева 25 спасений.

За гостей забивали Джек Друри, Джордан Мартинук (2+1) и Мартин Нечас (1+1). Голкипер Пётр Кочетков участия в матче не принимал. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «+2». Форвард Андрей Свечников отметился ассистом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что «Каролина» потерпела первое поражение после восьми побед подряд.

В следующем матче «Колорадо» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз». «Каролина» продолжит выездную серию и сыграет с «Вегас Голден Найтс». Обе встречи пройдут 12 ноября.

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