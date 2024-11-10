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Колорадо Эвеланш — Каролина Харрикейнз, результат матча 10 ноября 2024, счёт 6:4, регулярный чемпионат НХЛ

«Каролина» проиграла «Колорадо», прервав серию из 8 побед, у Маккиннона — 4 очка
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В ночь с 9 на 10 ноября в американском Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Друри (Мартинук, Стаал) – 09:02     0:2 Мартинук (Джарвис, Уокер) – 24:37     1:2 Макар – 29:13 (sh)     2:2 Малински (Маккиннон, Жирар) – 30:57     2:3 Нечас – 32:26 (pp)     3:3 Маккиннон (Лехконен, Людвиг) – 35:49     4:3 Лехконен (Рантанен, Тэйвз) – 36:42     5:3 Рантанен (Миттельштадт, Маккиннон) – 38:49 (pp)     5:4 Мартинук (Нечас, Ахо) – 42:50     6:4 Рантанен (Маккиннон) – 59:10    

В составе победителей отличились Кейл Макар, Сэм Малински, Арттури Лехконен (1+1), Микко Рантанен (2+1), а также известный канадский форвард Натан Маккиннон (1+3). Российские игроки Николай Коваленко и Никита Прищепов голевыми действиями не отметились. На счету вратаря Александра Георгиева 25 спасений.

За гостей забивали Джек Друри, Джордан Мартинук (2+1) и Мартин Нечас (1+1). Голкипер Пётр Кочетков участия в матче не принимал. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «+2». Форвард Андрей Свечников отметился ассистом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что «Каролина» потерпела первое поражение после восьми побед подряд.

В следующем матче «Колорадо» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз». «Каролина» продолжит выездную серию и сыграет с «Вегас Голден Найтс». Обе встречи пройдут 12 ноября.

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